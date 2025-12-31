ಮೀನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು..

Pisces Horoscope 2026: ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಭಾರೀ ಖರ್ಚುಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜೂನ್ ನಂತರ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
1ನೇ ದಿನ ಶನಿಗ್ರಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ, ಲಾಭವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಅವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿರಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಜೂನ್ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ವರೆಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಜೂನ್ ನಂತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)