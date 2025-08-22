Pitru Paksha 2025: ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ದಿನಾಂಕ, ಮುಹೂರ್ತ, ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Pitru Paksha 2025: ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅವಧಿಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು 15-16 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ & ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ (ಶ್ರಾದ್ಧ) ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ?
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 1.41ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11.38ಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಭಾನುವಾರ 7ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 21ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025, ಭಾನುವಾರ ಭಾದ್ರಪದ, ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025, ಸೋಮವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ
ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರಾದ್ಧ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2025, ಮಂಗಳವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ
ತೃತೀಯ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025, ಬುಧವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ
ಚತುರ್ಥಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025, ಬುಧವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ
ಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025, ಗುರುವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ
ಮಹಾ ಭರಣಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025, ಗುರುವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಷಷ್ಠಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ
ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025, ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ
ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2025, ಭಾನುವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ
ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025, ಸೋಮವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ
ದಶಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025, ಮಂಗಳವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ
ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025, ಬುಧವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ
ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2025, ಗುರುವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ ತ್ರಯೋದಶಿ
ಶ್ರಾದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ: ಶ್ರಾದ್ಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ
ಮಾಘ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರ
ಚತುರ್ದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2025, ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ
ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025, ಭಾನುವಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
