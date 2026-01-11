ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ! ಬಡತನ ಕಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ

Zodiac signs avoiding black color: ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶುಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಚಿನ್ನ, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
