English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ! ಬಡತನ ಕಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ! ಬಡತನ ಕಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ

Zodiac signs avoiding black color: ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:01 PM IST
  • ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ.. ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ!
camera icon7
Ashwini Gowda
ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ.. ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರೇ..ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!
camera icon7
bigg boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರೇ..ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. AICPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. AICPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
camera icon5
isabella islay
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ! ಬಡತನ ಕಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ

Zodiac signs avoiding black color: ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶುಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡಿ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಚಿನ್ನ, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ  ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು.. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತೆ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Zodiac signs avoiding black colorAstrology color tips for zodiac signsEffects of black clothes in astrologyLucky colors for Aries Virgo CancerPlanetary

Trending News