Pooja room vastu mistakes : ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
Pooja room vastu mistakes: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಶಾಂತಿ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು, ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವರ ಬಹು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಂಗವಾಗಬಹುದು. ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಮಹಾಕಾಲದಂತಹ ಉಗ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಕುಳಿತಿರುವ, ಪ್ರಶಾಂತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ , ಮೋದಕ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇರುವ ವಿನಾಯಕ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹವು ಶಾಂತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗಳೊಳಗಿನ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರವು ಗರಿಷ್ಠ 6 ಇಂಚುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ದೈವಿಕ ಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(Disclaimer- ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)