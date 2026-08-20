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ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ 8 ಪಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ!

ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನವ ಪಂಚಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 20, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:45 PM IST
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ 8 ಪಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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