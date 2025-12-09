ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 11 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ! ದೆವ್ವಗಳೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bad dreams remove mantra : ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.. ಬಹುಷಃ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:09 PM IST
    • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ.
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
    • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ

Powerful mantra for bad dream : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಪರಿಹಾರವು ಶಿವನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಿವನ ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ... ಈ ಮಂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 11 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ, 21 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿಯೂ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

" ಓಂ ನಮಃ: ಶಿವಾಯ ಗುರುವೇ ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ: " ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ, ಶಿವನೇ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. 

ಶಿವನು ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದೆವ್ವ, ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shiva Mantrabad dreampowerful shiva mantraNegative Energynegative energy removal mantra

