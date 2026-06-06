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ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ!

Gyatri Mantra : ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ‘ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ’. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೈವಿಕದತ್ತ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:35 PM IST
ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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