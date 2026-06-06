Powerful mantras in Kannada : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವೂ ಒಂದು..
"ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್"
ಈ ಮಂತ್ರದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಪಥದ (ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿ) ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ನಿಯಮಗಳು : ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವು ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ (ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ): ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ (ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ) ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ಫಲದಾಯಕ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಜಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೌನವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಆಸನ ಮತ್ತು ಮಾಲೆ: ಶಾಂತವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ತಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಠಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜಪಿಸಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು, ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಈ ಮಂತ್ರದ ನಿರಂತರ ಜಪದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಜಪದಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.