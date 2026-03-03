English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಲವಾರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 3, 2026, 08:58 AM IST
  • ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.47ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವದಂತಿ ನಂಬದೆ ಶಾಂತ & ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Pregnant Women Lunar Eclipse Beliefs: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖಗೋಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ಮಹತ್ವ

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ "ಸೂತಕ ಅವಧಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು & ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...

2026 ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ - ಸೂತಕ ಅವಧಿ

ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.47ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನಂಬದೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಗ್ರಹಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

