  • ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ.. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ.. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

Astro Tips : ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:27 PM IST
  • ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಬೀಳೋದೇಕೆ?
  • ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ?
  • ಹೂವುಗಳು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ?

ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ.. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

Astro Tips : ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬೀಳುವಿಕೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಸಹ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೈವಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. 

ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬೀಳುವುದು ಮುಂಬರುವ ತೊಂದರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಥಳದ ಸಮಯದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎನುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹೂವುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಹ ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪೂಜೆಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರಗೋದು ಖಚಿತ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
 

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು.

