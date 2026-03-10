ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ.? ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Significance of Fruits in Puja : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ.. ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ...
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-03-2026
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು : ದೇವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಸುವುದು. ಬಾಳೆ ಮರವು ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ : ದೇವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಗಣೇಶನಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-03-2026
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು : ದೇವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು "ಫಲರಾಜಂ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸೇಬು : ದೇವರಿಗೆ ಸೇಬನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ದಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ದೇವರಿಗೆ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಿಹಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮರಳಲು ಹಾರೈಸಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವು ಕೊಳೆತಿರಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.