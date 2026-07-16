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ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ: ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು? ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

Puri Jagannath Rath Yatra history: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು? ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅವಳ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:10 PM IST
ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ: ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು? ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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