/ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ: ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು? ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

Puri Jagannath Rath Yatra history:ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪುರಿ ತಲುಪುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಗುಂಡಿಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಜಗನ್ನಾಥನ ಲೀಲೆ ಬಹಳ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು, ಜಗನ್ನಾಥನ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗನ್ನಾಥನು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಗನ್ನಾಥನು ಜ್ವರದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ.. ಅವನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ.
ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು?
ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯವು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಪತ್ನಿ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ರಾಣಿ ಗುಂಡಿಚಾಳ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಕಳಿಂಗ ಕಾಲದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಂಡಿಚಾಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.
ಗುಂಡಿಚನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ
ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಜಗನ್ನಾಥನು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ನೋಡಿ.. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ, ರಾಜನು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಿಲ್ಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಆಗ ದೇವರುಗಳ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂಬ ವೃದ್ಧನು ವೃದ್ಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮರದಿಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಇತ್ತು.. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದನು.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದನು. ನಂತರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶಿಲ್ಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥನು ರಾಜನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ನಾರದನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಹೋದ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಗುಂಡಿಚಳು ತನ್ನ ಪತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಗುಂಡಿಚಳು ದೇವಾಲಯದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಗನ್ನಾಥನಿಂದ ತಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಪಡೆದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಗುಡಿಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಂಡಿಚನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಗುಂಡಿಚಾ ಮರ್ಜಾನ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಗುಂಡಿಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಗುಂಡಿಚ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ?
ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ದಂತಕಥೆಯು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಂಡಿಚಾ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಂಡಿಚಾ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯರು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸವಿಯಾದ 'ಪದೋಪೀಠಂ'. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಸಗುಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಬಂದಾಗ, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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