God Tattoos as per Spiritual : ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರುಗಳು ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ದೈವಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ..? ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು..? ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..
ಹೌದು.. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ದುರ್ಗಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಚಕ್ರ, ಓಂಕಾರಂ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೈವಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.. ಅಂತಹ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಹವು ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೂಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಈ ಹಚ್ಚೆಯ ಸಂಕೇತ. ದೇವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ದೈವಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೇದ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಥವಾ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ದೈವಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಿ : ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದುರ್ಗುಣಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ.. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಚ್ಚೆಗೂ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ.. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ..