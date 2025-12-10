English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿ

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:15 AM IST
    • ರಾಹು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹ
    • ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿ

ರಾಹು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹ, ಆದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದು ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

