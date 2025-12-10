ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿ

ರಾಹು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹ, ಆದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದು ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.