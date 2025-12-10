English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗೊಂದಲಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:54 PM IST
  • ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ?
  • ರಾಹು ‘ದುರಹಂಕಾರಿ’ ಅಥವಾ ‘ದುರ್ಬಲ’ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
  • ರಾಹು ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿ & ಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ

ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Rahu Dasha effects and remedies: ರಾಹು ಗ್ರಹವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನ 'ನೆರಳು ಗ್ರಹ'ವೆಂತೆಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನ ಗೊಂದಲ, ಮೋಹ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ತಪ್ಪು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು “ರಾಹು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದೆ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..

ರಾಹು ‘ದುರಹಂಕಾರಿ’ ಅಥವಾ ‘ದುರ್ಬಲ’ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗೊಂದಲಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ –

* ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು
* ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚುವುದು
* ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ
* ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ

ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ರಾಹು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

* ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ
* ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ
* ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ
* ಹಠಾತ್‌ ಕೋಪದ ಪ್ರಕೋಪಗಳು
* ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು
* ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ
* ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ
* ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಭಯ, ಆತಂಕ, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ

ರಾಹು ದೆಸೆ ‘ಮಾರಕ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ರಾಹು ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಶುಭ ರಾಹು ಇದ್ದರೆ –

* ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು
* ಕೋಪ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ
* ನಿರಂತರ ಆತಂಕ
* ಕೆಲಸ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ
* ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವುಂಟಾಗುವುದು
* ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ರಹದ ದೆಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!

ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

* ಯಾವುದೇ ರಾಹು ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು
* ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು
* ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು
* ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು
* ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು
* ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

