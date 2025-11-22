English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

Rahu Ketu transit 2026: ರಾಹು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 22, 2025, 06:59 AM IST
  • ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
camera icon6
Guru Gochar 2025
ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
camera icon6
miss universe vs miss world
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
camera icon6
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ !
camera icon11
Blood sugar Remedy
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ !
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

Rahu Ketu transit 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಹುವನ್ನು ಭ್ರಮೆ, ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿಮೋಚನೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂತಹ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸದಾಯಂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಪೂರಂ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಹುವಿನ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗೊಂದಲ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

rahu ketu gochar effects 2025ರಾಹು ಕೇತು ಸಂಚಾರ 2025ರಾಹು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವಕೇತು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಕೇತು ಸಂಚಾರ

Trending News