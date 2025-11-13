ರಾಹು ಮಂಗಳರಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ: ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

Angaraka Yoga: ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025ರಂದು ತನ್ನದೇ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಮಂಗಳ ಕ್ರೂರ, ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಹು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಅಶುಭ ಯೋಗವೇ ಆದರೂ ಇದು ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ರಾಹು ಮಂಗಳರ ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ:
ರಾಹು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂತಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವೇಳೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ರಾಹು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಬಿಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ರಾಹು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯದೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ರಾಹು ಮಂಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಎಂತದ್ದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೃತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.