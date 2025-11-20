English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು-ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ! ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಜೊತೆ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ರಾಹು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:51 AM IST
    • ಕಲಿಯುಗದ ರಾಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಾಹು,
    • ರಾಹು ಸುಮಾರು ೧೮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ
    • ರಾಹು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ

Rahu Shukra conjuction: ಕಲಿಯುಗದ ರಾಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಾಹು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಸುಮಾರು ೧೮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಲು ಸುಮಾರು ೧೮ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದು ೨೦೨೬ ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಹು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ೧೨ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಬಹುದು. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯು ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಅಲಂಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರುಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಶುಕ್ರನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನದವರೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಧನು ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

