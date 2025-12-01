18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ಮಳೆ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸು..

Rahu gochar 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಹು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಾಹು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಹುವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಹು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. 'ರಾಹುವಿನಂತೆ ಕೊಡುವವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ, ಅವನು ಮಹಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಂದು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸದಾಯಂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಹು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವುದಾದರೂ, ಇದು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶನಿ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೂ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)