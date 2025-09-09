English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!

Rahu Transit effects : ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಖಜಾನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:10 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ಪಾಪ ಗ್ರಹ, ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಖಜಾನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
    • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!

September Lucky Zodiac signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ಪಾಪ ಗ್ರಹ, ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ರಾಹು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರನೇ, ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಲೋಹ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು !

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ನೋಟವು ಏಳನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಹುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಶೌರ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ, ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ನೋಟವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಿರಿ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rahu TransitSeptember rahu transithoroscopeHoroscope TodayDaily Horoscope

