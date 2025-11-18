18ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂಗಳನಿಂದ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

Mahalaxmi Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವಾದ ಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಾರು 18ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧ-ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಮಂಗಳನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವ್ರುದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉತ್ತಮ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಮಂಗಳನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.