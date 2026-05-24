Raja yoga lucky zodiac signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಜೂನ್ 16 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿರುವ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Today Horoscope : ಈ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಈ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ (ಪ್ರಮೋಷನ್) ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮಕರ ಹಾಗೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಹಠಾತ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿದೇಶ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.