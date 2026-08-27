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ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಹಾಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ

Rakhi purnima 2026 ರಾಖಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 27, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:12 PM IST
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಹಾಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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