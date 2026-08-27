/ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಹಾಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ

Rakhi purnima 2026: ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಖಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಾಖಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನದಂದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜಾತಕವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಿಂಹ: ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
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