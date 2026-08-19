/ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಯಾವಾಗ - ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಅಥವಾ 28? ದಿನಾಂಕ, ಶುಭ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:07 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:49 ಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಯ ತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಶುಭ ಸಮಯ:
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:57 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:48 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
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ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ ಬಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ (ಪಾತಾಳ ಲೋಕ) ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಚಿಂತಿತಳಾದಳು. ನಂತರ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವಳಿಗೆ ರಾಜ ಬಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ರಾಜ ಬಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಳು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಳು. ಆ ದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.