/ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು? ಮೊದಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Raksha Bandhan History: ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ಮೊದಲ ರಾಖಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ-ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ದ್ರೌಪದಿ ಕಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ’ ಎಂದರೇನು?
‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆತನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಖಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ದಾರವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ರಾಖಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತೇ?
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಕಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ದಾರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಂದ್ರನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದಳು ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ರಾಖಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಾ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದಳು ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಕಥೆ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನ ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಈ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಆಕೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ. ಮುಂದೆ ಕೌರವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆಕೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಈ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ-ದ್ರೌಪದಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ರಾಖಿಯ ಭಾವನೆ—ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ—ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನಿಖರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಂಭವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ರಾಜ ಬಲಿ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಬಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವು ರಾಜ ಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಲಿಯ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಳು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಲಿಯ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಖಿಯ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನೆಯ ಕಥೆ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆ ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಅವರದ್ದು. ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಮುನೆಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಯಮನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಳು. ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಯಮನು, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಥೆ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇವಾರದ ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿಯು ಹುಮಾಯೂನ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಹುಮಾಯೂನ್ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಖರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಖಚಿತ ಆರಂಭದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಾಖಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಹೋದರನ ರಕ್ಷಣೆಯೇ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಅರ್ಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಹೋದರಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆಯೂ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥವೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬದಲಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಆಚರಣೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಖಿ, ರಾಖ್ರಿ, ಸಲೋನೋ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಕ್ಷಣಾ ದಾರ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ರಾಖಿ ಆಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇಂದು ರಾಖಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಖಿಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶವೇನು?
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ—ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮೊದಲ ರಾಖಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ರಾಖಿಯ ದಾರದಲ್ಲಲ್ಲ; ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದ್ರ-ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣ-ದ್ರೌಪದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಬಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾವತಿ-ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಥನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)