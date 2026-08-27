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ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ..? ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕೇವಲ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 27, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:52 PM IST
ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ..? ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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