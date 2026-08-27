/ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ..? ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

Raksha Bandhan 2026 : ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರಿಯರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಂದಲೂ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭಕರ. ಯಾರೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪವಿತ್ರತೆ
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆ ಹರಿದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಶಚೀದೇವಿಯೇ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು. 1535ರಲ್ಲಿ ಮೇವಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಹುಮಾಯೂನ್ ಆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದನು.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ
1905ರ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರಸ್ಪರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆ
ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ದಾರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು.