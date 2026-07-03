/ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ರಾಹು ಜೊತೆ ಅಪರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ನಾಳೆ (ಜುಲೈ 4, 2026ರ ಶನಿವಾರ) ಆತ್ಮಕಾರಕ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹು ಶುಕ್ರನ ಶಿಷ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ರಾಹು-ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯೋಗವು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧುನಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ವಿದೇಶ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಸದ್ಯ ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುವುದಿರಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.