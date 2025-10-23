English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶನಿ-ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ: 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ನಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ಲಾಭದ ಟೈಂ ಶುರು

guru shani samyog after 100 years: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಶನಿ, ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:05 PM IST
    • ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ
    • ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಶನಿ
    • ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಶನಿ-ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ: 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ನಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ಲಾಭದ ಟೈಂ ಶುರು

guru shani samyog after 100 years: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು, ಗುರು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಶನಿ, ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ನೋಟವು ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಲಗ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯೇ ಕರ್ಮದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಗುರುವು ಮೂರನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅದ್ಭುತ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಶನಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಂಶವು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿ ಇರುವ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಶನಿದೇವನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಗುರುವಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದರ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ವಾಹನ, ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

