Chandra Guru Yuti 2026: ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು (ಬೃಹಸ್ಪತಿ) ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಯುತಿ” ಅಥವಾ “ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯುತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಗೋಳಾಸಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಆಕಾಶಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ-ಗುರು ಯುತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರವಾದರೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)