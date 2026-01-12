English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಈ ಮಹಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2026, 10:43 PM IST
  • ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಗಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ

Makar sankranti 2026: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ತಿಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಈ ಮಹಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಹು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

