ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ

Makar sankranti 2026: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ತಿಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಈ ಮಹಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಹು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)