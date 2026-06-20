Rare triple planet conjunction in cancer: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿಪತಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಕೇತವಾದ ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕವು ಚಂದ್ರನ ಮನೆ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಇವು.
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ಕರ್ಕಾಟಕ.. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ, ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.)
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