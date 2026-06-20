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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ!

Rare triple planet conjunction in cancer: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ, ಮೇಷ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 20, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:20 AM IST
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು
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