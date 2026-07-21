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ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Rare venus mars kendra drishti yoga: ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:42 PM IST
ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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