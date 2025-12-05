English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Vipreet Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:46 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶನಿ ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೂ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.

2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shani Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಬಲ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: 
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿದೇವನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್.. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ 
ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ, ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಗ್ನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

