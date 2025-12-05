2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shani Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಬಲ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ:
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿದೇವನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ
ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ, ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಗ್ನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.