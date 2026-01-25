Ratha Saptami : ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಅಶ್ವಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಈ ಎಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ..

Ratha Saptami : ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ದಿನವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಜನ್ಮದಿನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏಳು ಕಿರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಅಶ್ವಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಸಾರಥಿ ಅನುರನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಈ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಅಶ್ವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಜಗತಿ, ಪಂಕ್ತಿ, ಬೃಹತಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಿಕ್ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ–ರಾವಣ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ‘ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ’ ಪಠಣವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 30 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಅಕ್ಷವು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಎಲೆಗಳು ಆರು ಋತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಥದ ಧ್ವಜವು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮನಸ್ಸಾರೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನು ‘ಅರ್ಕಪತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ‘ಅರ್ಕ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ಕಾರಣ, ಈ ಎಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಳು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳು ಸಪ್ತಾಶ್ವಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗೂ ಏಳು ವಿಧದ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.