ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಅರ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಮುಡಿ ನೀಡುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿದೆ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬರ ತ್ಯಾಗ

Spiritual Stories : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದತಿ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪದ್ದತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:21 PM IST
    • ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಅರ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಮುಡಿ ನೀಡುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿದೆ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬರ ತ್ಯಾಗ

Reason behand Mudi to god : ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹದು. ಈ ಪೈಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. 

ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು..? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾರೆ.. ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮತ್ತು ನೀಲಾದೇವಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯೂ ಇದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಡಿ.! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ಕೂದಲು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಆಗ ಅವನ ಭಕ್ತೆ ನೀಲಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ.. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ತನಗೆ ಕೂದಲು ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ನೀಲಾದೇವಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಎಂಬುವುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬೇಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ನೀನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಇರುವೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖ ಸಂತೋಷ

ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..

