  2ನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು: ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...

2ನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು: ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 7ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು (ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಮೀನ), ರಾಹು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಮಂಗಳರ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ 9ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:05 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 7ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು (ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಮೀನ)
  • ರಾಹು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು & 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಮಂಗಳರ ಪ್ರಭಾವ
  • 9ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

2ನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು: ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...

Reason for 2​nd marriage: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 7ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು (ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಮೀನ), ರಾಹು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಮಂಗಳರ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ 9ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮರುಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಯೋಗಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ... 

ಮುಖ್ಯ ಭಾವಗಳು

1. ಸಪ್ತಮ ಭಾವ (ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವ) ಮತ್ತು ಅದರ ಒಡೆಯ
2. ನವಮ ಭಾವ (ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಭಾವ)
3. ದ್ವಾದಶ ಭಾವ (ವ್ಯಯ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಭಾವ)

ಕಾರಣಗಳು

- ಪ್ರಥಮ ವಿವಾಹ → ಸಪ್ತಮ ಭಾವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
- ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹ → ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವಮ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

1. ಸಪ್ತಮ ಭಾವದ ದುರ್ಬಲತೆ

   - ಸಪ್ತಮ ಭಾವ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮೇಶ ನೀಚ, ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
   - ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳ (ರಾಹು, ಶನಿ, ಮಂಗಳ) ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ-ಅಂತರಾ + ಗೋಚಾರ ಸ್ಥಿತಿ
   - ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ

2. ರಾಹು-ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ

  - ರಾಹು/ಶನಿ ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ
   - ರಾಹು-ಶನಿ ಸಪ್ತಮೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
   - ಈ ಗ್ರಹಗಳು ವಿವಾಹದ ಕಾರಕ ಶುಕ್ರ/ಗುರುವನ್ನ ಪೀಡಿಸಿದಾಗ

3. ನವಮ/ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಸಕ್ರಿಯತೆ

   - ನವಮೇಶ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶೇಶ ಬಲವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಸಪ್ತಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ
   - ದಶಾ-ಅಂತರದಶಾ ಈ ಭಾವಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದಾದಾಗ

4. ವಿವಾಹಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪೀಡನೆ

  - ಶುಕ್ರ (ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರಕ) ನೀಚ, ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
   - ಗುರು (ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಕ) ದುರ್ಬಲ
   - ಲಗ್ನೇಶ/ಸಪ್ತಮೇಶ ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

 ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು

- ಶನಿ-ರಾಹು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ → ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬ, ವಿಚ್ಛೇದನ
- ಕುಜ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ (ಕುಜ ದೋಷ) → ವೈವಾಹಿಕ ಕ್ಲೇಶ
- ಸಪ್ತಮೇಶ 6, 8, 12ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ → ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ
- ದ್ವಿತೀಯೇಶ (ಕುಟುಂಬ ಸುಖ) ಪೀಡಿತವಾದಾಗ

 ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು

- ನವಮೇಶ/ದ್ವಾದಶೇಶ ಬಲವಂತರಾಗಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ
- ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹದ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
- ಜೀವನಸಂಗಾತಿ ಕಾರಕ ಶುಕ್ರ/ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನ/ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದಾಗ

ಸಮತೋಲಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..

ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ

ಸಪ್ತಮೇ ರಾಹುಶನಿಭ್ಯಾಂ 
ವಿವಾಹಭಂಗೋ ದ್ವಿತೀಯಕೇ |
ನವಮ ದ್ವಾದಶ ಸಂಯುಕ್ತೈಃ 
ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಲಕ್ಷಣಮ್ ||

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

