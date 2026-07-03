/ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವಳು!

Vastu Tips for Money: ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೋ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಯೋಣ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ : ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು.
ಬೆಳಕು : ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ದೇವರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಪೊರಕೆ : ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವುದರಿಂದ ಅಗೌರವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿಸಿಡಬೇಕು.
ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು : ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ, ತಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)