  • ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ... ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು!

ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ... ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು!

ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 15, 2026, 08:09 PM IST
  • ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಜೋರಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
  • ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ

Vastu Tips for Home: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹಾಕುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ

ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುರಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಹ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ? ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

