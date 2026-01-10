ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇದ್ರೆ ಹಣ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರೂ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಖಚಿತ

Money Vastu: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವ ತಿಜೋರಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ತಿಜೋರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತಿಜೋರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ತಿಜೋರಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಜೋರಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕೋಣೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ತಿಜೋರಿ ಇಡುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲು ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರು ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಅಶುಭ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.