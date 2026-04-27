ನೀವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಹತ್ವ ಧಾರಣೆ ವಿಧಾನ..!

Rules for Wearing a Rudraksha Mala: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯರಿ.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ದಿನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ದಿನಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು..ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಗಂಗಾ ಜಲ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಿಸಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರಿಸಬೇಕು.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ದಾರದಿಂದ ದಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ,ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ.ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
