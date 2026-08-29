/ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಶನಿದೇವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

Sade Sati Remedies: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂಬ ಅವಧಿಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿ, ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಲಿಸುವ ಸಮಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಶನಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂದರೇನು?
ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶನಿ ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಧಿ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಧಿ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿದೇವನು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತೀಕ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಶನಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ
ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಬಡವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಸುವವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ
ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾತೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ಕರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು, ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ
ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ
ಶನಿವಾರವನ್ನ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ, ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವು, ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಇವು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನ ಭಯದ ಅವಧಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ಅಹಂಕಾರ, ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಅನೈತಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಡವರು ಅಥವಾ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)