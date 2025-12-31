ಧನು ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

Sagittarius horoscope 2026: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಾದಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಹು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ನಿರಂತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಶುಭ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
