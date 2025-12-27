English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sai Baba pravachans : ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿಜ ದೈವ. ಅವರ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ, ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ 5 ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:54 PM IST
ನೀವು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರೆ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಈ 5 ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ..

Sai Baba Motivational Speech : ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯ ಸಂತ, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದುಃಖಿತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದರು.

1. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

2. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳಗೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. 

3. ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಕರ: ಈ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ

4. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 

5. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

