ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ.. ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ; ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು.. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುದಿನ!

Samasaptaka Raja Yoga Effects : ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಶನಿಯು ಮೀನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಈ ಸಮಯವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗಬಹುದು.
