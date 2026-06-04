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ಇಂದಿನಿಂದ ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ "ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ"! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ

Samsaptak Yog : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 04, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:20 PM IST
ಇಂದಿನಿಂದ ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ "ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ"! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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