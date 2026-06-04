Samsaptak Rajyoga : ಈ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 4ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮಿಲನವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಲು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ (MNC) ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಕೃಪೆ ಇವರ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನದ ಬಲವಾದ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (Partnership) ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ (Increment) ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ (ಮನೆ/ಜಾಗ) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ : ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.