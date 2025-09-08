English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಕೈಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು

samsaptak yoga: ಸಂಸ್ತಪಕ ಯೋಗದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 8, 2025, 09:07 AM IST
  • ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
  • ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಕೈಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು

samsaptak yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ, ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ:
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ವೃಷಭ ರಾಶಿ 
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಮಿಥುನ 
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ 
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mahalakshmi rajyoga: ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಯಶಸ್ಸು.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

