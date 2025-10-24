ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದ್ದವರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ

Samudrik Shastra : ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ...? ಹೌದು.. ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು..
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಹಿಷ್ಣುರು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತರ್ಕದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವೇಕಯುತರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕರು.
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ, ಒರಟಾದ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೋರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು, ಬಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)