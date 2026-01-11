ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ... ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ..!

Samudrika Shastra : ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ದೇಹದ ರಚನೆ, ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಚ್ಚೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಚ್ಚೆಯು ಗಾಢವಾದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಷ್ಟು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಚಿಲ್ಲಿ..! ನಾಲಿಗೆಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು..
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ : ಈ ರೀತಿಯ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.