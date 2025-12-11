Samudrika Shastra: ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ?

Eye blinking Mean: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮುದ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗಣ್ಣು, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು ಪಟಪಟನೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶುಭಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಣ ಪಡೆಯಲಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು?
ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಪುರುಷರ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ರೆಪ್ಪೆಯು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)