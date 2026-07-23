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4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಗಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸುವರ್ಣಯುಗ.. ಗುಡ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು

ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಶನಿಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:33 PM IST
4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಗಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸುವರ್ಣಯುಗ.. ಗುಡ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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