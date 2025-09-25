English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

150 ವರ್ಷ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ.. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯ!

Saptgrahi Yog 2025 Effects: ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:37 PM IST
  • ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ 2025
  • ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ
  • ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ

150 ವರ್ಷ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ.. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯ!

Saptgrahi Yog 2025 Effects: ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ- ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ- ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ- ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.  

Chetana Devarmani

ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

